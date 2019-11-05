أخبار مصر | افتتاح أسبوع السلامة والصحة المهنية بالجامعة المصرية–الروسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر افتتاح أسبوع السلامة والصحة المهنية بالجامعة المصرية–الروسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أناب وزير القوي العاملة محمد سعفان، أيمن ربيع، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة القوى العاملة، في افتتاح أسبوع السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالجامعة المصرية الروسية بمدينة بدر، ويستمر حتي بعد غد الخميس، تحت شعار: سلامة = حياة.

وأكد أيمن ربيع، أهمية السلامة والصحة المهنية فى المجتمع ككل، حيث أن دورها لم يقتصر على بيئة العمل فقط، مشيرا إلي على كل شخص أخذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع حدوث أي صعوبات أو الوقوع فى الحوادث والقضاء على مسبباتها، مطالباً بالاهتمام بالتنمية المستدامة حول أهمية وأهداف السلامة والصحة المهنية.

وقال: إن الهدف الرئيسى هو حماية العامل من أي خطورة توجه فى بيئة العمل، وأن الأدوات والتقنيات الحديثة المستخدمة سلاح ذو حدين فى حال استخدامها بشكل سليم وصحيح باتباع تعليمات السلامة سنحصل على حماية اللازمة، وإذا استخدمناها بشكل خاطئ وتجاهل الارشادات السليمة فسوف نعرض أنفسننا لخطر. كما طالب بالالتزام بخطة الطوارئ لتجنب حدوث أى صعوبات، منوها إلي أن الثورة الصناعية الرابعة من أهم أهدافها السلامة والصحة المهنية للإنسان.

وفي نفس السياق قال خالد المصري وكيل أول الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة: إن السلامة ليس فى العمل فقط، وإنما تدخل فى جميع نواحي الحياة فى المجتمع ككل، مؤكدا ضرورة الالتزام بقواعد وتعليمات السلامة والصحة المهنية لتأمين أهم شيء إلا وهو العنصر البشرى فى المجتمع.

ومن جانبه رحب الدكتور شريف فخرى رئيس الجامعة المصرية الروسية بالحضور، مقدما نبذة عن الجامعة ونشأتها ، وعن أول احتفالية تقام فى القاعة التي تحمل اسمه بعد تطويرها.

وفي السياق نفسه، رحب المهندس عمار السيد عطية رئيس جهاز مدينة بدر بالحضور واهتمام الجهاز بالسلامة والصحة المهنية بمدينة بدر ككل.

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وعرض محمد عاشور، مدير عام مركز المعلومات بالمديرية انجازات مديرية القوى العاملة بالقاهرة منذ نشأتها وتطورها والأنشطة التى تقوم بها.

كما تم عرض من الادارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالمديرية للندوات التى تقيمها بالفنادق والشركات والمصانع بالعاصمة الإدارية.

وقد شارك في الاحتفالية حوالي80 شركة، وتم تكريم عدداً منها بمنحهم شهادات تقدير تقديراً لجهودهم فى استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتفانيهم في العمل ومساعدة الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوي العاملة والمديرية.

وقد حصلت شركة بتروجيت علي المركز الأول ، وشركة أوراسكوم للإنشاء علي الأول مكرر، والمركز الثانى شركة شينيدر، والثاني مقرر الجامعة المصرية الروسية، والمركز الثالث شركة كوكاكولا، والثالث مقرر فندق كونكورد السلام.

كما تم تكريم 12 شركة أخرى لمعاونتهم الدائمة بمكاتب السلامة والصحة المهنية التابعين لشرق مدينة نصر، وبدر، والنزهة والعاصمة الإدارية.

وحضر الافتتاح هويدا محمود وكيل المديرية والكيميائي محمد منتصر مدير عام السلامة والصحة المهنية بالوزارة، ومصطفى عبد السلام مدير عام الادارة العامة للرعاية بالمديرية، وعبد المنعم قاسم الفاوى مدير وحدة العمالة غير المنتظمة ، وإيمان أنور مدير عام الادارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالمديرية، والدكتورة هبة حسين أخصائي كيميائي بالإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالمديرية.

كما حضر رأفت جابر أخصائي كيميائي بالإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالمديرية، ومنال فاروق مدير مكتب السلامة والصحة المهنية ببدر، وناصر حمدون مفتش كيميائي، وهويدا سعيد مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بمنطقة قوى عاملة شرق مدينة نصر، وجيهان البواب مفتش كيميائي بمنطقة قوى عاملة شرق مدينة نصر.