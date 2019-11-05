أخبار مصر | "الصيادلة" تشييد بقرار تعليق "البيطريين" حضور اجتماعات اتحاد المهن الطبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصيادلة" تشييد بقرار تعليق "البيطريين" حضور اجتماعات اتحاد المهن الطبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد المستشار محمد فكري، الحارس القضائي لنقابة الصيادلة، بقرار النقابة العامة للأطباء البيطريين والخاص بتعليق مشاركة كلا من: النقيب العام، الأمين العام، أمين الصندوق، باجتماعات اتحاد نقابات المهن الطبية، لحين حضور ممثلى نقابة الصيادلة بالجلسات، باعتبارها أحد النقابات الأربعة أعضاء الاتحاد.

وأوضح الحارس القضائي، أن القرار الصادر من نقابة الأطباء البيطريين مطابق للقانون ويمثل فهمًا صحيحًا للاثر القانونى المترتب على تجاهل اتحاد المهن الطبية لدعوة نقابة الصيادلة فى اجتماعات مجلس الإدارة ويرد هذا الفهم القانونى الصحيح على حجة المجلس المذكورة التى تساند تجاهل دعوة الصيادلة باعتبار النقابةتحت الحراسة القضائية.

وأكد المستشار أن الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة لاتفقد النقابة أهليتها فى تمثيل الصيادلة فى المقاعد الثلاثة بمجلس اتحاد المهن الطبية حيث ان الحارس هو الممثل القانونى لنقابة الصيادلة والحراسة لا ولن تفقد النقابة شخصيتها القانونية، فالحارس يمثل النقابة أمام القضاء والغير مستعينًا بلجنة ثلاثية من كبار الصيادلة للمعاونة فى ادارة النقابة، وعليه فان تجاهل دعوة الاتحاد للصيادلة يترتب عليه بطلان الدعوة وكافة القرارات الصادرة من الاتحاد طبقًا للقانون.

وأضاف الحارس أنه بناءًا على ذلك تم توجيه إنذار لاتحاد المهن الطبية، بعدم قانونية عقد الاجتماعات دون حضور الحارس وأعضاء اللجنة الممثلة للنقابة، مشيرًا إلى ان النقابة في انتظار الفصل في الطعن المقام ضد الممثل القانوني لاتحاد المهن الطبيه ببطلان انعقاد المجلس وما يترتب علي ذلك من بطلان كافة القرارات الصادره عنه إعمالا لصريح نص المادة ذات الصلة.