أخبار مصر | الكشف على ٢٣٨٥٤ حالة بمستشفى طور سيناء العام خلال أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف على ٢٣٨٥٤ حالة بمستشفى طور سيناء العام خلال أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل مستشفى طور سيناء العام، ٢٣٨٢٤ حالة مرضية مختلفة خلال شهر أكتوبر، وتم توقيع الكشف وإجراء كافة الفحوصات الطبية علي عدد ١٩٤٥٤ حالة مرضية وصرف العلاج اللازم لهم بقسم العيادات الخارجية.

كما تم استقبال ٤٣٧٠ حالة طارئة وتقديم كافة الخدمات الطبية العاجلة والطارئة تجاههم بقسم اﻹستقبال والطوارئ، كما تم إجراء عدد ١٩٦ عملية مختلفة بقسم العمليات مابين جراحات كبري ومتوسطة وعمليات عظام ونساء مختلفة، وتم إستقبال ٣٠ مريضا بقسم الكلي الصناعي وإجراء ٣٣٧ جلسة غسيل كلوي لهم، واستقبل القسم الداخلي ٥٠٥ مرضى وعمل اللازم تجاههم.

هذا وقد تم الفحص المعملي لعدد ٥٦٣٢ حالة مرضية مختلفة حيث تم الفحص الكيميائي لعدد ٢٦٩٦ مريضا وإجراء فحوص الدم ل ٢٥٦٩ حالة مرضية متخلفة وإجراء الفحص الميكرسكوبي لـ٣٦٧ حالة مختلفة.

كما تم استقبال ٢١٦٧ حالة بقسم الأشعة حيث تم إجراء ١٠٥٩ أشعة عادية، ٢١٨ أشعة مقطعية، ١٥١ أشعة رنين مغناطيسي، ٦٣٤ أشعة تلفزيونية، ٥٤ أشعة دوبلر، ٥١ أشعة إيكو.

