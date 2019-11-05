أخبار مصر | رئيس البرلمان يرد على مبادرة النائب أحمد طنطاوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان يرد على مبادرة النائب أحمد طنطاوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الثلاثاء، على مبادرة النائب أحمد طنطاوي، بشأن تشكيل 12 لجنة برلمانية تستهدف إحداث حالة من الحوار الوطني، حيال المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد قائلا: "اللي يعلن يعلن زي ما هو عايز في الجرائد.. ولا ألتفت إلى مثل هذا الكلام".

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أمس الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر على جميع أنحاء البلاد نهائيًا.

وقامت اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بالموافقة خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر2019.

وكان قد أصدر عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، قرارًا بتمديد حالة الطوارئ في مصر لمدة 3 أشهر، تبدأ من الأحد 27 أكتوبر 2019، وذلك نظرًا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد.