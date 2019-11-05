أخبار مصر | رئيس البرلمان يفتتح الجلسة العامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان يفتتح الجلسة العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء.

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة أمس، على قرار لجنة اللجنة العامة بتشكيل لجنة القيم خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بصفته رئيسًا للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وقال عبد العال، إن اللجنة تضم في عضويتها 14 نائبا، وهم: "النائب أحمد حلمي الشريف، والنائب أحمد سميح، والنائب حسن بسيوني، والنائب محمد عبد الغفار، واللواء أسامة راضي، والنائب خالد عبد العزيز شعبان، والنائب محمد مدينة، والنائب محمد قرقر، والنائب أحمد فؤاد أباظة، والنائب ثروت بخيت، والنائب شادي أبو العلا، والنائب فتحي ندا، والنائب أحمد مصطفي عبد الواحد، والنائب يحي عيساوي.