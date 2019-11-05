أخبار مصر | الأقنعة تتساقط.. شبهات حول علاقة أحمد طنطاوي بجماعة الإخوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأقنعة تتساقط.. شبهات حول علاقة أحمد طنطاوي بجماعة الإخوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الأقنعة تتساقط.. والتاريخ الأسود لجميع الخونة وأذيال جماعة الإخوان الإرهابية ينكشفون أمام الرأي العام المصري، مؤخرا تم اختراع خلية الأمل التي كانوا يعتقدون إنها تستطيع أن تضلل الشعب المصري، لكن الحقيقة إنه لا أحد يعرفهم غير دكاكين المنظمات الحقوقية التي تقع تحت السلم.

وتساءل البعض، على مواقع التواصل الاجتماعي، حول سر تزامن مبادرات الحركة المدنية مع تصعيد القنوات الفضائية التابعة للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية وعلى رأسها رأس الأفعى "مكملين" لأكاذبيها حول الأوضاع بالبلاد، وتبين ذلك جليا عقب التغطية الموسعة للقناة المشار إليها لمبادرة النائب أحمد طنطاوي.

واعتاد النائب أحمد طنطاوي، استغلال حصانته البرلمانية لإثارة الرأي العام من خلال إصدار مبادرات غريبة، وهذا يشير إلى شبهات تربطه بمخطط جماعة الإخوان وأذنابهم الذي يرمي إلى إشاعة مناخ من الفوضى بالبلاد واليأس بأوساط المواطنين.

وقال أحد المواطنين على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: "على فكرة أحمد طنطاوي مرتبط بالمتهمين في خلية الأمل.. وإحنا فاكرين طبعا دفاعه المستميت عن الناس دي".

ليضيف آخر: "الأوراق تنكشف واللعب بقى على المكشوف.. النائب أحمد طنطاوي مطلوب منه يحددلنا إيه موقفه بالظبط من جماعة الإخوان الإرهابية.. ولازم يقول رأيه بكل صراحة عن استغلال القنوات الإخوانية لتصريحاته".