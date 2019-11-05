أخبار مصر | "عندما اختار الرومان الطراز المصري".. محاضرة بمكتبة الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عندما اختار الرومان الطراز المصري".. محاضرة بمكتبة الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم متحف الأثار التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية محاضرة بعنوان "عندما اختار الرومان الطراز المصري" ظهر الاثنين 11 نوفمبر الساعة بمكتبة الإسكندرية، المبنى الرئيسي، قاعة شراع بالطابق الثالث.

ويلقي المحاضرة الدكتور بول إدموند ستانويك من جامعة نيويورك؛ حيث سيتناول العديد من دراسات الحالة للرومان الذين اختاروا الطراز المصري في النحت وغيره من المجالات. كما يقوم بتقييم بعض النظريات السائدة حول الأسباب وراء تلك الاختيارات.

وتستكشف المحاضرة عددٍ من الأسئلة مثل: ما هو مفهوم الرومان عن الفن والثقافة المصرية التقليدية؟ وما هي المعاني الجديدة التي ربما تمكنوا من إضافتها؟ ولِمَ استخدموا عناصر من المعابد المصرية في سياقات جديدة؟ ولماذا قاموا بتفويض فنانين بصناعة وحدات جديدة ذات طابع مصري؟ وما أهم الجوانب التي جذبتهم في الثقافة المصرية؟ ولماذا؟

وكانت وزارة الأثار قد أعلنت عن نجاح البعثة الأثرية المصرية اليابانية المشتركة والعاملة بشمال سقارة في الكشف عن مقبرة على طراز الكتاكومب ترجع للعصر الروماني، في الفترة من القرن الأول حتى القرن الثاني الميلادي، وذلك خلال موسم الحفائر الماضي، والبعثة عثرت على هذة الكتاكومب في المنطقة التي تقع شمال شرق تفتيش منطقة سقارة القديم، والتي لم يتم اية اعمال حفائر بها بالماضي على الاطلاق.

والكتاكومب المكتشفة تتكون من بناء مقبب من الطوب اللبن وبه سلم داخلي، وغرفة منحوتة في الصخر ومصنوعة من الحجر الجيري. تم العثور بداخلها على نيشة محفورة بالصخر تحتوي على لوحة مستديرة الشكل صور عليها الآله سوكر وتحوت وأنوبيس من اليسار الى اليمين وأسفل الصورة نقش سطرين من النقوش اليونانية، وعثر أمام اللوحة على خمسة تماثيل مصنوعة من التراكوتا لايزيس أفروديت، وعدد من الأواني الفخارية الصخيرة وجدت على بوابة المدخل.