أخبار مصر | تحالف الأحزاب المصرية: أحمد طنطاوي يتحدث بلسان "الإخوان".. ويطرح مبادرات مشبوهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحالف الأحزاب المصرية: أحمد طنطاوي يتحدث بلسان "الإخوان".. ويطرح مبادرات مشبوهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن تحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم 40 حزبا سياسيا، عن أن مرحلة بناء وتدعيم أركان ومؤسسات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تمثل نموذجا يحتذى به على المستوى الإقليمي والدولي رغم كل التحديات التي واجهت مصر، إلا أن حكمة القيادة السياسية ووعي وتكاتف الشعب المصري ساهم في إنجاز تلك المرحة.

وأكد، أن ما طرحه عضو مجلس النواب أحمد طنطاوي بشأن مبادرته لتدعيم أركان الدولة بأنها ليست مبادرة ولكنها محاولة مكشوفة يتستر خلفها من يسعون لهدم الدولة المصرية وخاصة جماعة الإخوان الإرهابية التي يبدو أن أحمد طنطاوي تحالف معهم ويتحدث بلسانهم، متجاهلا رأي الشعب المصري ومتمسكا برأي الخونة والإرهابيين.

وتابع التحالف، أنه بمتابعة النائب أحمد طنطاوي نجد أنه اعتاد على إثارة النواب تحت قبة البرلمان، وقرر أن يثير المواطنين والرأي العام المصري بطرح مبادرات مشبوهة ظاهرها الإصلاح وباطنها الهدم وعدم الاستقرار مستغلا حصانته البرلمانية، وقام ببث فيديو مدته ساعة ونصف كان من الأفضل أن يتواجد بين أبناء دائرته ويتفرغ لخدمتهم وحل مشاكلهم تحت القبة ولكنه تفرغ لحمل وتبني مبادرات مشبوهة وأجندات الجماعة الإرهابية، فنسى أو تناسى سجل ممارساته وأفعاله تحت قبه مجلس النواب المثيرة للجدل والمخالفة للائحة المجلس وتقاليده البرلمانية، فيجب أن يطلق عليه نائب الشغب وليس نائب الشعب، وبدلا من أن ينصح نفسه ويعدل من سلوكه أطلق مبادرة مشبوهة وقام بالتشكيك في الإنجازات والنجاحات التي تتحقق في دولة كبيرة، محمله بالأعباء الناجمة عن التصرفات الغير مسؤولة من المخربين والخونة وأعداء الوطن وجماعات الإخوان الإرهابية. وأضاف التحالف: لا تفرح بما تروجه لك قنوات الإخوان الإرهابية فأنت مجرد دمية في يد جماعة الإخوان الإرهابية وأنك البديل للمقاول الهارب خارج مصر لهدم الدولة المصرية.