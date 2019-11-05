أخبار مصر | تسجيل مليون مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسجيل مليون مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل في تسجيل 1014005 مواطنين وفتح 282379 ملفا عائليا في محافظات المرحلة الأولى لتطبيق التأمين الصحي الشامل وهم بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر وأسوان، وذلك بعد مرور 4 شهور فقط على إطلاق التشغيل التجريبي للمنظومة في الأول في يوليو ٢٠١٩ بمحافظة بورسعيد.

وبدوره أكد الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، ومساعد الوزير لشؤون الرقابة والمتابعة، أن المنظومة نجحت بعد أربعة اشهر منذ إطلاق التشغيل التجريبي من تسجيل 527132 مواطنا وفتح 162169 ملفا عائليا إلكترونيا في محافظة بورسعيد من خلال 29 وحدة ومركز صحة أسرة كما نجحت بتسجيل 486873 مواطنا وفتح 120210 ملفات عائلية في كلٍ من الإسماعيلية 207267 مواطنا، السويس 48344 مواطنا، الأقصر 127088 مواطنا، أسوان 92277 مواطنا وجنوب سيناء 11897 مواطنا وذلك من خلال أكثر من 117 وحدة ومركز صحة أسرة في المحافظات الخمس.

وأشار "السبكي"، أن منظومة التأمين الصحي الشامل نجحت في إجراء 8995 عملية جراحية في محافظة بورسعيد منها 3234 عملية جراحية كبرى و611 عملية جراحية تم إجراؤها لأول مرة في محافظة بورسعيد.

وأكد "السبكي" أن دعم القيادة السياسية وتذليلها لكل العقبات كان هو السبب الأول في نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل والاستجابة الشعبية لها، وهي التجربة التي تظهر التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة والتي اجتمعت من أجل هدف واحد وهو تغيير المنظومة الصحية في مصر للافضل وفقا لأفضل التجارب الصحية العالمية.

وأشار "السبكي" إلى أن القيادة السياسية شددت على ضرورة تقديم خدمة صحية متميزة للمواطن المصري ذات جودة ومعايير قياسية عالمية، مؤكدا أن اعتبار مشروع التأمين الصحي الشامل مشروعا قوميا للاستثمار في المواطن المصري الذي هو ركيزة نجاح النهضة التي تشهدها مصر حاليا، والذي إذا لم يكن في مستوى صحي متميز لن يستطيع تقديم أي جهد للبلاد، مشددا على أن منظومة التأمين الصحي الشامل لديها العديد من المبادرات والفعاليات التي تستهدف كل محافظات مصر وفقا للخطة الزمنية الموضوعه ووفقا لخصوصية كل محافظة لتطبيق المنظومة الصحية الشاملة، وهي المبادرات التي سيتم الإعلان عنها تباعا وفقا لموعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات الجمهورية.