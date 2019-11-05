أخبار مصر | "زراعة النواب" توافق على قانون المنتجات العضوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "زراعة النواب" توافق على قانون المنتجات العضوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون تنظيم إنتاج وتداول المنتجات العضوية المقدم من الحكومة، وكذلك من النائب عبد الحميد الدمرداش، بحضور الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتورة مايسة لطفى مدير المعمل المركزى للزراعة العضوية بوزارة الزراعة، وممثلين عن وزارات التجارة والصناعة والعدل والبيئة والصحة والمالية.

ويهدف قانون الزراعة العضوية، لدعم خطة الدولة في إنتاج غذاء صحي، وذلك من خلال التقليل من استخدام المبيدات والأسمدة المخلقة، واستبدالها ببدائل الأسمدة العضوية المنتجة من بقايا المحاصيل الزراعية والاستفادة منها.

ومن المُقرر أن تناقش اللجنة في اجتماعها اليوم، عدد من طلبات الإحاطة، بشأن إهدار المال العام في أعمال تدبيش الترع التابعة لري السلام وخاصة في ترع شادر عزام وفروعها، وأخر حول عدم وصول مياه الري لقرية شارونة مركز مغاغة محافظة المنيا وذلك لوجود مخالفات على الترع مما تسبب في انسداد المواسير الحاملة للمياه اللازمة لري أراضيهم، ثم عدم الاستفادة من المياه المهدرة في البحر والناتجة عن محطات رفع الصرف الزراعي.

وعقب الموافقة على القانون، قال النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، إن مشروع القانون يؤدي إلى تنمية الزراعة العضوية، والتوسع فيها خاصة في ظل الطلب المتزايد على هذه النوعية من الزراعات محليا وعالميا، مشيرا إلى زيادة الصادرات الزراعية العضوية المصرية مؤخرا بشكل ملحوظ.