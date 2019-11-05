أخبار مصر | "الرياضة": افتتاح ملتقى توظيف الشباب بجنوب سيناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الرياضة": افتتاح ملتقى توظيف الشباب بجنوب سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء فعاليات ملتقى توظيف الشباب الذي تنظمه بمشاركة نحو 20 شركة من شركات القطاع الخاص وذلك بإستاد مدينة الطور بجنوب سيناء، وبحضور اللواء نادر العشماوي سكرتير عام المحافظة، ونانيس الناقوري مدير عام المشروعات بوزارة الشباب والرياضة، محمد فتحي مدير عام مديرية الشباب والرياضة.

وانطلقت الفعاليات في تمام العاشرة صباحًا واستقبال الشباب الباحث عن فرصة عمل وتسجيل بياناته، حيث يوفر الملتقى من خلال الشركات نحو 1500 فرصة عمل في مجالات متنوعة تضم الشركات والفنادق السياحية، مطاعم الوجبات السريعة، الصيدليات ومجموعة آخري من شركات الإنتاج.

كما يضم الملتقى جانب من التدريبات المتخصصة التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة من خلال مبادرة "طّور وغيّر" والتي تهدف إلى رفع مهارات الشباب واعدادهم لسوق العمل والمساعدة في توفير وظائف لائقة لهم من خلال بنوك التوظيف المنتشرة في جميع المحافظات، بالإضافة إلى مجموعة من البنوك والجهات الممولة التي تساعد الشباب اصحاب افكار المشروعات الصغيرة لتوفير الجانب التمويلي لمشروعاتهم.

يأتي هذا الملتقى من ضمن الملتقيات التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بجميع المحافظات للمساعدة في حل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل تناسب الشباب من الجنسين وبمختلف المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل.