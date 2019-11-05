أخبار مصر | "القوى العاملة": توفير 10749 فرصة عمل بـ54 شركة بمرتبات تصل لـ10 آلاف جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القوى العاملة": توفير 10749 فرصة عمل بـ54 شركة بمرتبات تصل لـ10 آلاف جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، توفير 10749 فرصة عمل للذكور والإناث، منها فرصا لذوي الاحتياجات الخاصة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1500 لتصل إلى 10 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 54 شركة ومصنع قطاع خاص في عدد من المحافظات خلال نوفمبر الجاري.

وقال الوزير في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: إن نشرة التوظيف التي تصدرها الوزارة شهريا تتضمن هذه الفرص والتي يأتى تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض كافة الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص من خلال موقع الوزارة www.manpower.gov.eg تحت مسمي: "النشرة القومية للتشغيل"، لتوفير "حياة كريمة" مناسبة للشباب واستغلال طاقاتهم فيما يفيد المجتمع.

وأشار الوزير إلى أن العمل مهم لرفع اقتصاد الدولة، والدفع بعجلة التنمية للأمام، قائلا: "نحن نسعى من خلال توفير فرص العمل للشباب بالقطاع الخاص إلى إكساب الشباب العديد من الخبرات المجتمعية التي تساعدهم في الارتقاء إلى ما يتمنون تحقيقه في مستقبله".

وقال: إن فرص العمل المتوفرة تشمل: مشرف حملة سيارات بكالوريوس هندسة ميكانيكا باور خبرة 10 سنوات والسن حتي 45 سنة، الراتب 10 ألاف جنيه، ومحاسبين، ومندوبي ومشرفين مبيعات وأمناء مخازن وسائقين، واخصائي جودة وفني صيانة كهرباء وعمال مزرعة، ومهندسين زراعين، وأطباء بيطرين، وفني طباعة، وموظفين استقبال، ومشرفين أمن، وعمال غزل وتدوير وتعبئة وسحب ومكبس وخدمات إنتاج وصباغة، ممثل خدمة عملاء، وكاشير، ومدخل بيانات وفني صيانة.

كما تشمل الفرص، فني إنتاج وتركيب كبائن ورش وتشكيل وتقطيع، وإخصائي موارد بشرية، ومندوب تسويق، ومحصل، وخدمات معاونة، واخصائي تسويق، وخياط وباترونست وفني وعامل تعبئة، وسائق شوكة، واخصائي بايولوجي، وفيزياء وكيمياء.

