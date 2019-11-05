مصر | "علشان الزحمة".. التحقيق مع موظف بـ"القصر العيني" لإلقائه الزيت على مقاعد الانتظار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "علشان الزحمة".. التحقيق مع موظف بـ"القصر العيني" لإلقائه الزيت على مقاعد الانتظار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات نيابة مصر القديمة، في واقعة موظف أمن إداري لقيامه بإلقاء زيت على مقاعد انتظار المرضى، بمستشفى قصر العيني، أن المتهم قام بإلقاء الزيت لإجبار المرضى المترددين على سرعة الانصراف بعد توقيع الكشف الطبي عليهم، لعدم جلوسهم مما يتسبب لوجود زحام.

وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قد تداولوا صورًا تظهر خلالها وجود زيوت وشحوم على مقاعد انتظار المرضى، بمستشفى قصر العيني، وجلوس المرضى وأسرهم على الأرض، داخل ساحة الانتظار، مما أثار غضب المتابعين.



وأجرت الأجهزة الأمنية فحص للصور المتداولة، عقب رصدها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأمكن تحديد مرتكب الواقعة والقبض عليه.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

