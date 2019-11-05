مصر | "مخنوق داخل برميل".. العثور على جثة مجهولة في اكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مخنوق داخل برميل".. العثور على جثة مجهولة في اكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، على جثة شاب مجهول الهوية، وملقاة داخل برميل بمساكن عثمان، بنطاق قسم شرطة ثالث أكتوبر، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وورد إخطار للواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بتلقي الرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة شاب ملقاة داخل برميل بمساكن عثمان، بنطاق القسم.

وكلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة بسرعة انتقال قوة أمنية لمكان البلاغ، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وانتقل العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر والقوة المرافقة له، وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لشاب مجهول الهوية ولا يوجد بحوزته أي أوراق تفيد هويته، وبفحص الجثة تبين وجود حز حول الرقبة "مخنوق"، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وشكل اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، وسرعة التوصل إلى هوية المجني عليه، والقبض على مرتكب الجريمة لمعرفة دوافعه لارتكابها.

