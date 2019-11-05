مصر | بـ"الأسلحة البيضاء والشوم".. السيطرة على مشاجرة بين عائلتين بأوسيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"الأسلحة البيضاء والشوم".. السيطرة على مشاجرة بين عائلتين بأوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، على مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم، بين عائلتين بمنطقة أوسيم شمال محافظة الجيزة، وتمكنت القوات من ضبط طرفيها، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للمقدم مجدي موسى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم، من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بمنطقة كوبري الصفيرة بنطاق المركز.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ بإشراف العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب وجود خلافات سابقة بينهم، وتمكنت القوات من السيطرة على المشاجرة، وضبط طرفيها، وإقتيادهم إلى ديوان المركز.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.