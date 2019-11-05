مصر | الحبس سنة مع الشغل والغرامة لمسجون حاز مخدر الحشيش داخل حجز قسم مدينة نصر

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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس بمعاقبة المتهم "سعد.م"، بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بحيازة مخدر الحشيش داخل قسم مدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار على الهوارى وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخرى الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

وأسندت النيابة للمتهم "سعد.م"، تهمة حيازة مخدر الحشيش داخل الحجز الخاص بقسم مدينة نصر، خلال حجزه على ذمة قضية أخرى.

وترجع الواقعة أثناء تفتيش قوة أمنية للحجز الخاص بقسم مدينة نصر، وتم ضبط المتهم وبحوزته مخدر الحشيش داخل الحجز، تم تحرير المحضر اللازم، وتوالت النيابة التحقيقات.