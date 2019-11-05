مصر | رفض إشكال 4 متهمين على حكم حبسهم بالسجن المؤبد في قضية قتل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفض إشكال 4 متهمين على حكم حبسهم بالسجن المؤبد في قضية قتل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس الإشكال المقدم من 4 متهمين لوقف حكم المؤبد لاتهامهما بقتل مواطن بمدينة نصر لحين سداد الدية لأهل المجني عليه.

صدر القرار برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

وكانت محكمة أول درجة عاقبت المتهمين "هانى.م"، و"عمرو.ع"، و"عبد الله.ا"، و"محمد.ي"، بالسجن المؤبد لاتهامهما بقتل مواطن بدائرة قسم مدينة نصر.

وبعد صدور الحكم تم دفع مبلغ 457 ألف جنيه كدية لأهل المجني عليه، وقدم دفاع المتهمين استئناف لوقف الحكم الصادر من محكمة أول درجة، نظرا لدفع الدية.