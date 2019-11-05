مصر | غياب اللواء مصطفى النمر عن الإدلاء بأقواله في محاكمة المتهمين بمحاولة اغتياله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غياب اللواء مصطفى النمر عن الإدلاء بأقواله في محاكمة المتهمين بمحاولة اغتياله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت النيابة العامة إلى الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، خلال جلسة محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، صورة ضوئية من كتاب موجهة لمساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني يحمل رقم 5502 صادر نيابة أمن الدولة العليا، مؤرخ 29 أكتوبر 2019، بطلب التنبيه وإعلان كل من اللواء مصطفى النمر، ومحمد خميس، ومحمد إبراهيم شحاتة، لحضور جلسة اليوم لسماع شهادتهم، ومرفق به صور ضوئية من الكتب أرقام 5501 و5503 و5499، بإعلان ذات الشهود للمثول بجلسة اليوم، وتبين حضور الشاهد محمد خميس ولم يحضر سواه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكي وسكرتارية حمدى الشناوى.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لانهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولى المتهمون من الأول حتى السادس قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بان تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية وحركة حسم المسلحة التابعة لها والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشات القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

كما وجهت النيابة للمتهمين من السابع حتى الأخير تهم انضمامهم لجماعة إرهابية، كما وجهت للمتهمين معتز مصطفي وأحمد عبد المجيد قيامهما بقتل فردي شرطة بمديرية أمن الإسكندرية عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل مدير امن الإسكندرية وأفراد حراسته واعدوا لهذا الغرض سيارة وضعوا بها عبوة مفرقعة. وتوجهوا لشارع المعسكر الروماني بمنطقة سموحة حيث وضع المتهم معتز السيارة المجهزة وعندما شاهد المتهم عبد المجيد مرور سيارة مدير الأمن والحراسة المرافقة له حتى فجر العبوة المفرقعة عن بعد قاصدين قتل مدير امن الإسكندرية والمرافقين له.

ونسبت النيابة للمتهمين شروعهم في قتل المجني عليهم اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية السابق وستة من أفراد حراسته وآخرين تصادف مرورهم بمحيط المكان وكان قصدهم قتلهم إلا أن جريمتهم قد خابت لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج ونجاة الباقين21.