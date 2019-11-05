مصر | "كنا بنأدبه".. حبس أب ونجله بتهمة تعذيب ابنه الثاني حتى الموت بأوسيم

وأمرت النيابة، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة شاب قتل على أيدي والده وشقيق القتيل، بسبب تأديبه لتعاطيه المخدرات دون علمه، لكتابة تقرير واف عن الواقعة للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وأفاد مصدر داخل النيابة، في واقعة تعدي الأب على نجله ويدعى "ح. عزت" البالغ من العمر 22 عامًا ويعمل فران بقرية برطس بأوسيم، بأن الإبن كان يتعاطى المخدرات ويصرف نقود عمله بها، فقام الأب البالغ من العمر 49 عامًا، باستدراجه للمنزل لتأديبه وضربه ضربًا مبرحًا محدثًا إصابته بكدمات وسحجات متفرقة في جسده، حتى يصرف عن هذا الفعل، وقام بخنقه بمساعد شقيق القتيل حتى سقط جثة هامدة، وعلى الفور حاول إنقاذه ونقله للمستشفى.

وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقى إخطارا من المقدم مجدي موسي رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم، بورود إشارة من مستشفي أوسيم المركزي بوصول "ح.ع" 22 سنة، مقيم بقرية برطس بنطاق المركز، جثة هامدة، ووجود آثار تعذيب بجسده وخنق حول رقبته.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، وبالفحص والمعاينة والتقابل مع والده، قرر أن نجله، كان يتعاطي المخدرات.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.