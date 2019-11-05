مصر | بـ"عكاز".. العثور على جثة مسن متحللة في أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"عكاز".. العثور على جثة مسن متحللة في أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على جثة مجهولة الهوية ومتحللة لرجل مسن، وملقاة بمنطقة المقابر، بنطاق قسم شرطة ثالث أكتوبر، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث اكتوبر، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة بمنطقة المقابر بنطاق القسم.

وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع وجه بسرعة انتقال قوة أمنية لمكان البلاغ، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وبإنتقال قوة أمنية برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، تبين أن الجثة متحللة لرجل خمسيني العمر، وعنده إعاقة، وبجواره عكاز، كما تبين أن الجثة مجهولة الهوية ولا يوجد بحوزته أي أوراق تفيد هويته، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وكلف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.