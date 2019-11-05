مصر | آخرها "الكتابة على العملات".. كيف دعم الرأي العام قضية محمود البنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آخرها "الكتابة على العملات".. كيف دعم الرأي العام قضية محمود البنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"شهيد الشهامة".. من منا لم يسمع تلك العبارة في الأيام الماضية القتيل الذي تضامن معه شعب بأكمله، محمود البنا شاب في ربيع عمره ورغم صغر سنه إلا أنه تشبع بصفات الرجولة والمروءة في الدفاع عن فتاة كان يتعرض لها قاتله محمد راجح، فتدخل "البنا" لإبعاد الشاب عن الفتاة إلا أن "راجح" لم تهدأ ثورته إلا بدم البنا وسقوطه قتيلا على يده هو وأصدقائه بعد ترويعه.



الأمر الذي جعل الشعب المصري يثور ضد "راجح" والمطالبة بإعدامه، إلا أن المحكمة قضت في الأسبوع الماضي بعدم إكماله الـ18 عاما وأنه حدث، أي لا يمكن أن يتم إعدامه بل يعاقب وفقا لقانون الأحداث بمدة تتراوح من 7 إلى عشر سنوات على الأكثر.



وحول الشعب المصري تلك القضية لقضية رأي عام تناولها رواد موقع التواصل الاجتماعي، وتصدرت القضية عن طريق هاشتاج "إعدام راجح"، ومن ثم "حق محمود راح فين"، لتصبح القضية "ترند" عبر المنصات الاجتماعية جميعها.

وغردت إحدى الفتيات قائلة: "عمري ما اتعاطفت مع حد زي ما اتعاطفت معاك يا محمود وهبقى حزينة جدا لو حقك مجاش يا ابني والله".

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وكما غرد آخر قائلا: "وحياة الضحكة الجميلة دي هنعمل كل اللي نقدر عليه علشان نجيب حقك، فعلو الهاشتاج هانت #حق_محمود_لازم_يرجع".

وتابعت أخرى "شعب كامل حزين عليك يا حبيبي وبيدعيلك!! في الجنة يا شهيد".

ولم يكتف الرأي العام بدعم "البنا" عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقط، بل سانده أيضا بالكتابة على العملة بمختلف فئاتها، واتخذ المواطنين من العملة سبيلا لنشر مطلبهم بإعدام "راجح" والقصاص لمحمود البنا، فالعملات لانتشارها وسرعة وصول الرسالة، فكانت منصة للتعريف بالقضية، بل ونشر متطلبات الرأي العام.

