مصر | أمن الجيزة يداهم عدة أوكار إجرامية ويضبط 55 تاجر مخدرات

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس، واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 57 متهم، 55 إتجار، عثر بحوزتهم 2145 جرام حشيش، 989 أقراص مخدرة، 700 جرام استروكس، 590 جرام الشادو، 380 جرام البودر، وفي مجال قضايا الأسلحة النارية تم ضبط 21 دفاع عن النفس، طبنجة عيار 9مم، 18 فرد خرطوش محلى الصنع، 10 طلقة عيار 7.62×39 مم.

وفي السياق ذاته، كانت قد شنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة في وقت سابق عدة حملات لملاحقة الخارجين عن القانون بنطاق المحافظة، ومداهمة الأوكار الإجرامية، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، فضلا عن ضبط تجار المخدرات ومتعاطيهفي مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 27 متهم، 25 إتجار، عثر بحوزتهم على 1463 جرام حشيش، 26 جرام هيروين، 25610 جرام الإستروكس، 275 قرص مخدر، 140 جرام شادو، 200 جرام افيون، وفي مجال قضايا الأسلحة تم ضبط 7 متهمين، 7 قضايا دفاع عن النفس، 2 بندقية خرطوش 12 بامب اكشن، 3 فرد محلى الصنع 12 مم، 2 طبنجة عيار 9 مم، 9 طلقات مختلفة عيار 12 ملم.

وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

