مصر | انتداب "الأدلة الجنائية" لمعاينة حريق شقة سكنية بالجمالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتداب "الأدلة الجنائية" لمعاينة حريق شقة سكنية بالجمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الجمالية الجزئية، بانتداب المعمل الجنائي في حريق شب داخل شقة سكنية دون إصابات وإرسال تقرير واف عن سبب الحريق وحصر التلفيات والخسائر.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق في الجمالية، فتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني، وتمت محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم إخماد الحريق.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.