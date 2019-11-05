شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يطالب بمراعاة تسعير طن القصب لملاءمة سعر بيع السكر للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعترف الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بوجود فارق في أسعار السلع التموينية عن نظيرتها في السوق الحرة.

وأوضح وزير التموين، خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، الثلاثاء، أن سعر السكر وصل في بعض الأحيان إلى ١٨ جنيه للكيلو، إلا أنه بعد توليه المنصب الوزاري تم تسعيره بـ١٠ جنيهات ونصف على البطاقات، في حين أن سعره في السوق الحر وصل لنحو ١٤ جنيها.

وأضاف الوزير أن استلام محصول القصب بـ٧٢٠ جنيها للطن، وصلت بسعر تكلفة إنتاج كيلو السكر لـ٩ جنيهات وربع، ومع ذلك يتم عرضه بـ٩ جنيهات ونصف للمستهلك، مشيراً إلى أن تكلفة سكر البنجر أقل ليصل سعر الطن إلى ٦٥٠٠ جنيه، وهو ما يجعل سعر الكيلو للمستهلك ٧ جنيهات للكيلو، وأن السكر الأبيض المستورد من الممكن أن يصل مصر بـ٦٢٠٠ جنيه للطن.

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وطالب «المصيلحي» بمراعاة تسعير طن القصب عند استلامه من المزارعين، بحيث يكون ملائما مع سعر بيع السكر للمواطنين، مطالباً بضرورة إيجاد آلية لفصل الدعم المقدم للزراعة عن دعم السلع التموينية.

وأيده النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية، مطالباً بالتركيز على تسعير عادل لاستلام قصب السكر بحيث يتماشى مع تكاليف الإنتاج حرصاً على مصالح المزارعين.

وقال الوزير إن جميع السلع التموينية متوفرة ولا يوجد أي عجز فيها، مشيرا إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز يحتاج زراعة مليون و٤٠٠ ألف فدان من المحصول على الأقل، مشيراً إلى أن الأرز الصيني يكفي حتى شهر ديسمبر.

وطالب غلاب بـ«ضرورة التنسيق بين وزارتي التموين والزراعة لإيجاد آلية لدعم المزارعين موردي قصب السكر، للاستفادة من فروق الأسعار»، ورد وزير التموين على المصيلي بطلب بعقد اجتماع مع عدد من لجان البرلمان لوضع خطة عما يجب أن يكون عليه «شكل الدعم» سواء بالتحول للدعم النقدي أو الدعم النقدي المشروط، وقال إن «الإصلاح الحقيقي يحتاج أن يكون الجهاز الإداري أكثر كفاءة، مشيراً إلى أن القرارات التي تصدر قد لا يتم تنفيذها بالشكل المطلوب، وأنه أحيانا تتم الموافقة على طلبات بعض النواب، إلا أنه أثناء التنفيذ في المديريات وإدارات التموين تكون هناك مشكلة».

وبشأن إضافة الزوجات غير المسجلة على بطاقات التموين، كشف «المصيلحي» عن أنه منذ بداية العمل تم تسجيل نحو ٨٠ ألف زوجة، بينهم ٩ آلاف بالجيزة و٥ آلاف في الإسكندرية.