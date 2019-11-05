شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والأردن توقعان مذكرة تفاهم للربط مع شبكة كهرباء الخليج (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندسة هالة عادل زواتي وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، والشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذى لهيئة الربط الخليجي، مذكرة تفاهم واتفاقيتين سرية البيانات والمعلومات بين كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الربط الخليجي لمشروع ربط شبكتي مصر والأردن بشبكة الربط الخليجي.

وأكد «شاكر» على الأهمية التي يوليها القطاع لمشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية في دعم مزيج الطاقة، مشيراً إلى مشاركة مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليميةز

وترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً وغرباً، بالإضافة إلى مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية ومشروع الربط الذي يتم تنفيذه حالياً مع السودان.

كما يتم دراسة الربط الكهربائي جنوباً في اتجاه القارة الإفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية في أفريقيا، ومن الجدير بالذكر أن الربط الكهربائي بين شمال وجنوب المتوسط سوف يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التي سيتم توليدها من الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى مشروع ربط كل من قبرص وجزيرة كريت بالإتحاد الأوروبي لما يحققه هذا الربط من فوائد اقتصادية وسياسية للدول المعنية .

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وأوضحت المهندسة هالة عادل زواتى وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، أن الدراسات أكدت على الجدوى الفنية والإقتصادية لهذا المشروع، وذلك بهدف الوصول إلى الربط مع الشبكة الأوروبية بعد اكتمال مشروع الربط بين جمهورية مصر العربية وقبرص.

من جانبها أكدت هيئة الربط الكهربي الخليجي على أهمية امتداد مشروع الربط القائم حالياً بين جميع الدول الخليجية لكل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية.

يذكر أن مشروع مد خطوط الربط الكهربي الخليجي تم إنشائه منذ ما يزيد على (10) سنوات، ويرتبط بالشبكات الكهربية للدول المعنية، وهو ما يعني أنه بديل أمن مستقل تماماً في حالة الظروف الطارئة لأي شبكة كهربية من شبكات الدول المرتبطة، ويبلغ طول خط الربط الخليجي حالياً حوالى 200كم ويعمل على جهد 400ك.ف ويتم من خلاله نقل قدرات تصل إلى (1200) ميجاوات في الوقت الحالى، ويستطيع خط الربط الحالى من إمداد أي من الدول الخليجية المرتبطة بحوالى (900) ميجاوات في أقل من ثانية عند الطوارئ.

وأكد ممثلي مجلس إدارة الربط الخليجي، على أن المشروع القائم حاليا بلغ العائد منه ما يزيد على ضعف الاستثمارات التي تم إنفاقها خلال فترة الإنشاء، كما أنه تم عمل دراسة مبدئية لجدوى استكمال مشروع الربط الكهربي الخليجي ليشمل كل من مصر والأردن وذلك بمعرفة الاستشاري العالمى (شيزي).

وكانت نتائج الدراسة المبدئية التي قام بها الاستشاري هي إمكانية الربط بين مشروع الربط الخليجي القائم والعراق ثم من العراق إلى الأردن، ومن الأردن إلى مصر أو يكون من دول الخليج مباشرة للأردن، ومنها إلى مصر.

وقد أكد جميع الحضور على أن هذا المشروع سوف يمتد في مراحل لاحقه ليشمل كل من «سوريا ولبنان والعراق وفلسطين».