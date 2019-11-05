شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي للمصريين: الدولة تبنى بالإرادة مع وجود الأمن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن الخطة القومية للطرق والمجتمعات العمرانية كانت موجودة في الدولة المصرية. وأضاف الرئيس، خلال افتتاحه مشروعات قومية في السويس وجنوب سيناء: «دي خطة موجودة في الدولة المصرية قبل ما نيجى.. الفكرة كلها إننا بنعملها.. الفكرة في الإرادة مش التوجيه.. اللى قبل مننا عملوا شغل كتير وعملوا تخطيط كويس.. ولكن الأمور كانت محتاجة تتنفذ».

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