شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «مشروعات الخدمة الوطنية»: الله حبا صحاري مصر بكميات هائلة من أحجار الزينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء مصطفي أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إن الله حبا الصحاري المصرية بكميات هائلة من أحجار الزينة تعد من أهم موارد الثروات الطبيعية في مصر، حيث يقدر الاحتياطي منها بأكثر من 500 مليون متر مكعب، مما جعل العديد من الشركات العالمية تتسابق لاستيراد خام الرخام والجرانيت من مصر لإجراء بعض العمليات التشغيلية ثم إعادة تصديره مرة أخرى للأسواق العالمية.

وأضاف أمين، في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، «لذلك قام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالتخطيط لإنشاء 6 مجمعات صناعية كبرى تختص باستخراج وتشغيل الرخام والجرانيت والتشغيلات الفنية المتعلقة بها، وقد شرف المجمع الأول في بني سويف بافتتاح سيادتكم له في أغسطس 2018 واليوم يشرف المجمع الثاني بجفجافة بوسط سيناء بافتتاح سيادتكم له محققا الاستغلال الأمثل وتعظيم العائد من الرخام المتوفر في جبال سيناء»، موضحا أنه تم إنشاء المجمع وخدماته المختلفة على مساحة 2 مليون متر مربع بالتعاون مع شركة (بدريني) الإيطالية والشركة الوطنية للمقاولات يشتمل على المكونات الأساسية التالية: 3 خطوط إنتاج لتشغيل الرخام ومصنع للتشغيلات الفنية ومنطقة تدوير وتداول ومنطقة إدارية تضم المكاتب الإدارية والفنية وقاعات التدريب.

وتابع: «لقد أتاح المجمع أكثر من 700 فرصة عمل مباشرة لمختلف التخصصات تم تعيين أغلبهم من أبناء سيناء ومدن القناة واستكمالا لتحقيق ذات الأهداف فإنه جاري العمل أيضا في إنشاء الأربع مجمعات الصناعية الأخرى للرخام والجرانيت في العين السخنة ورأس سدر ومحافظة المنيا ومحافظة أسوان، حيث يتم الانتهاء من تنفيذها على التوالي في يناير ومارس 2020 وتبلغ الطاقات الإنتاجية لمصانع هذه المجمعات نحو 10.5 مليون متر مسطح سنويا تسهم في توفير أكثر من 3 آلاف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى أنه يتم إنشاء مصنع في منطقة شق الثعبان بالتنسيق مع محافظة القاهرة وبالتعاون مع شركة زينيت الألمانية يختص بتدوير واستغلال مخلفات وهالك التشغيل لأكثر من 1500 مصنع وورشة للرخام والجرانيت في المنطقة؛ وذلك لتحقيق التخلص الآمن والاقتصادي من هذه المخلفات واستخدامها في إنتاج أنواع مختلفة من الطوب وبعض المنتجات الأخرى».

وقال مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية :«إن هذه الإنجازات التي قد تمت بتوفيق من الله عز وجل ثم توجيهات سيادتكم والتعاون البناء مع كل أجهزة الدولة المختصة والدعم المستمر من القيادة العامة للقوات المسلحة».

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من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة السويس للصلب، رفيق ضو، «إن مصنع السويس يعد أكبر خط منفرد لدرفلة حديد التسليح ويستخدم أحد التكنولوجيا التي توصلت إليها صناعة الصلب الحديثة».. معبرا عن فخره في بناء هذا المصنع على أرض السويس الباسلة.

وأوضح ضو أن فوائد الحديد لا تقتصر على استخدامه كمنتج فقط، حيث إن تصنيعه يمثل فوائد كبيرة على خلفية توفير آلاف فرص العمل للشباب علاوة على عشرات الصناعات..مشيرا إلى أن شركة السويس للصلب اهتمت بأعمال المشاركة الاجتماعية عن طريق تحسين البيئة وتطوير العنصر البشري الذي يعد كنزها الأكبر.

وعرض نائب رئيس مجلس إدارة شركة السويس للصلب ما تم إنجازه في إطار توجيهات الرئيس بشأن استراتيجية الاهتمام بالعنصر البشري والتدريب الفني، حيث قامت السويس للصلب بتطوير منهج دراسي فني لخريجي المرحلة الإعدادية الذي يتم تعليمهم وتدريبهم لمدة 3 سنوات يحصلون بعدها على دبلوم فني في صناعة الحديد والصلب بالتعاون مع أكاديمية السويد للتعليم الفني والغرفة الألمانية وبإشراف من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني علاوة على مجال الحفاظ على البيئة، حيث استغنت الشركة عن مياه النيل بالكامل في كافة العمليات الصناعية واستبدلتها بمياه الصرف مما وفر لمدينة السويس 28 ألف متر مكعب من مياه الشرب كانت تستخدم سابقا في الشركة.. مؤكدا أن هذه الكمية تكفي لـ 150 ألف نسمة من سكان مدينة السويس.

وقال: إن شركة السويس بدأت بمصنع واحد لصهر خردة الحديد وباتت اليوم بعد زمن وجيز تتألف من 18 مصنعا ومنشأة تمثل مجمعا متكاملا لإنتاج الحديد والصلب ويعمل بها 3 آلاف عامل من خيرة الشباب.

ووجه التحية والإجلال والتقدير لكل من أسس هذه الشركة وأدارها وحافظ عليها وكل العاملين فيها ..منوها في الوقت ذاته بالدعم اللامحدود من أجهزة الدولة الذي كان سببا في نجاح هذا المشروع العملاق.