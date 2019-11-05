شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: مشروعات الطرق التي يتم إنشاؤها «ليست ترفًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه تمت مراعاة المشاكل التي كانت تواجه المواطنين بسبب السيول، في تصميم المشروعات الجديدة خاصة في الطرق، مشيرا في هذا الصدد إلى الآثار السلبية التي كانت تخلفها السيول في سيناء.

وتابع الرئيس، خلال افتتاحه عددًا من المشروعات القومية في السويس وجنوب سيناء، الثلاثاء، أن كل مشروعات الطرق التي يتم إنشاؤها في ربوع مصر، «ليست ترفًا» بل يتم إنشاؤها وفقا لدراسات تستهدف فتح شرايين جديدة أمام الاستثمار.