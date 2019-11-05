شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشدد على بدء تنفيذ مدينة السويس الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة البدء في تنفيذ مدينة السويس الجديدة، خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية في جنوب سيناء والسويس. على جانب آخر، قال مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن ما تم تنفيذه الآن من مخططات لتنمية تم بناء على دراسات علمية استمرت سنوات، بالإضافة إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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