شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة البرلمان» توافق على قانون «المنتجات العضوية» للحفاظ على صحة المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت لجنة الزراعة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم، الثلاثاء، على مشروع قانون تنظيم إنتاج وتداول المنتجات العضوية، المقدم من الحكومة، وكذلك من النائب عبدالحميد الدمرداش، بحضور الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتورة مايسة لطفي مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية بوزارة الزراعة، وممثلين عن وزارات التجارة والصناعة والعدل والبيئة والصحة والمالية.

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وجاءت موافقة اللجنة على مشروع القانون، بعد تعديل اسم مشروع القانون، من «الزراعة العضوية» إلى مشروع قانون «تنظيم إنتاج وتداول المنتجات العضوية»، والذي يهدف لدعم خطة الدولة في إنتاج غذاء صحي، وذلك من خلال التقليل من استخدام المبيدات والأسمدة المخلقة، واستبدالها ببدائل الأسمدة العضوية المنتجة من بقايا المحاصيل الزراعية والاستفادة منها.

وقال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن مشروع القانون، سيؤدي إلى تنمية الزراعة العضوية، والتوسع فيها، خاصة في ظل الطلب المتزايد على هذه النوعية من الزراعات، محليا وعالميا، مشيرا إلى زيادة الصادرات الزراعية العضوية المصرية مؤخرا بشكل ملحوظ.

وأضاف «الحصري» أن القانون سيزيد من الصادرات المصرية، وبالتالي زيادة الإنتاج القومى للبلاد، كما أنه يهدف للحفاظ على صحة المواطن المصري، نظرا لأن هذه المنتجات تعتمد في إنتاجها على المواد العضوية دون الكيماوية، موضحاً أن مشروع القانون، منح صلاحيات لكل من الهيئة العامة لسلامة الغذاء والمعمل المركزي للزراعة العضوية بوزارة الزراعة، للإشراف على تطبيق مواد القانون والرقابة على المزارع المنتجة لتلك المنتجات الزراعية، والمصانع التي تقوم بمراحل التصنيع الزراعي لتلك المنتجات، بهدف تصديرها.