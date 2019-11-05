شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين أمام البرلمان: لا تغيير في نظام صرف الخبز بحلايب وشلاتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لن يتم تغيير نظام صرف الخبز المُدعم بحلايب وشلاتين إلا بعد إصدار بطاقات الرقم القومى لجميع المُقيمين بها، قائلا: «نعتمد في حلايب وشلاتين وشمال سيناء على التسليم اليدوى لضعف شبكات الاتصالات».

وأضاف المصيلحي، خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الثلاثاء: «لن يتم تغيير النظام في حلايب شلاتين إلا بعد إصدار بطاقات الرقم القومى للجميع، وأن تكون المنظومة قابلة للتنفيذ، مينفعش ألاقى النظام يشتغل يوم ويعطل يوم».

وكان النائب ممدوح عمارة، نائب حلايب وشلاتين، قد تقدم بطلب إحاطة بشأن ما ورد من من لجنة تابعة لمديرية التموين بمحافظة البحر الأحمر بشأن تطبيق منظومة الخبز بحلايب وشلاتين، مطالبا باستمرار عدم تطبيق المنظومة حتى يتم استخراج الأوراق اللازمة لسكان وأهالى المنطقة.