شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل افتتاح السيسي مشروعات تنموية بمحافظتي السويس وجنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة مشروعات تنموية في نطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء، في إطار توجهات الدولة نحو افتتاح مجموعة من المشروعات الفترة المقبلة.



حضر الافتتاحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، واللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس وكبار رجال الدولة والوزراء.



وبدأ السيد الرئيس بافتتاح المصنع الثالث لدرفلة الحديد على مساحة 310 آلاف متر مربع بطاقة إنتاجية 1.4 مليون طن سنويا بمجمع شركة السويس للصلب. ووفر 1000 فرصة عمل، وبافتتاح هذا المصنع يصبح عدد مصانع مجمع السويس للصلب 11 مصنعا.



كما تم افتتاح مجمع مصانع الرخام بالجفجافة وسط سيناء، التابع للشركة الوطنية للرخام والجرانيت، على مساحة 2 مليون متر مربع، ويشمل 3 خطوط إنتاج للرخام، والذى أتاح 700 فرصة عمل مباشرة من مدن القناة وسيناء، وجار إنشاء 4 مصانع للرخام والجرانيت بطاقة 10.5 مليون متر مسطح سنويا، ومنها مصنع بمنطقة السخنة.



كذلك تم افتتاح الرصيف البحري لسوميد، حيث تضمن المرحلة الأولى لإنشاء الرصيف البحري، وافتتاح عدد 239 عمارة بإجمالي3700 وحدة إسكان اجتماعي بنطاق مدن الطور ونويبع وأبوزنيمة.



وتم افتتاح عدد من مشروعات البنية الأساسية تتضمن تطوير وصلة أم قمربطول 37 كيلو متر وعرض 13 مترا في الاتجاهين، و3 حارات مرورية وجزيرة وسطى بعرض20 مترا، وذلك للربط بين القاهرة والسويس وطريق القاهرة الإسماعيلية.



وافتتح السيد الرئيس تطوير طريق جنيفة من المركز الطبي العالمي إلى قناة السويس لتسهيل الحركة المرورية بطول 104كيلومترات، وتم افتتاح مشروع إنشاء كوبري الجيش المصري بمدخل محافظة السويس بإجمالي أطوال 700 متروعرض 24مترا.

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من بين المشروعات افتتاح المرحلة الأولى من طريق خدمة المحاجر، من نفق المشير محمد على فهمي حتى طريق السويس وزعفرانة، وطريق النفق شرم الشيخ بطول 342 كيلو متر بعرض 16 مترا وبتكلفة 5.6 مليار جنية تساهم في خلق مجتمعات عمرانية جديدة وتنشيط حركة السياحة بالمنطقة .



ومعظم المشروعات التي يفتتحها السيسي قومية تصب في إطار البنية الأساسية للدولة التي تهدف للتنمية الشاملة، وتحقيق معدلات التنمية وجذب الاستثمار، إذ إنّ البنية الأساسية مهمة ودونها لن يتم جذب المزيد من استثمارات، وهي أدوات تخدم التنمية.



حضر الافتتاحات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس وكبار رجال الدولة والوزراء .



وبدأ السيد الرئيس بافتتاح المصنع الثالث لدرفلة الحديدعلى مساحة 310 آلاف متر مربع بطاقة إنتاجية 1.4مليون طن سنويا بمجمع شركة السويس للصلب. ووفر 1000 فرصة عمل، وبافتتاح هذا المصنع يصبح عدد مصانع مجمع السويس للصلب 11 مصنعا .



كما تم أفتتاح لمجمع مصانع الرخام بالجفجافة وسط سيناء التابع للشركة الوطنية للرخام والجرانيت، على مساحة 2مليون مترمربع، ويشمل 3خطوط انتاج للرخام، اتاح 700 فرصة عمل مباشرة من مدن القناة وسيناء، وجاري انشاء 4 مصانع للرخام والجرانيت بطاقة 10.5مليون متر مسطح سنويا ومنهم مصنعا بمنطقة السخنة .

كذلك تم افتتاح الرصيف البحري لسوميد حيث تضمن المرحلة الأولى لإنشاء الرصيف البحري.



وافتتاح عدد 239عمارة بإجمالي3700 وحدة إسكان اجتماعي بنطاق مدن الطور، واستعرض وزير الاسكان مشروعات الاسكان ومدينة السويس الجديدة التي ستقام على مساحة 58 الف فدان لاقامة مشروعات صناعية وزراعية والسكانية وزراعية. متحدثا عن ان هناك عدد 7704 وحدة سكنية تم الانتهاء منها ضمن المشروع الاسكان الاجتماعي بالسويس ويتبقي عدد 1272 وحدة سكنية تتنهي في نهاية هذا العام.

وتم افتتاح عدد من مشروعات البنية الأساسية تتضمن تطوير وصلة أم قمر بطول 37 كيلو متر وعرض 13 مترا في الاتجاهين، و3 حارات مرورية وجزيرة وسطى بعرض20 مترا، وذلك للربط بين القاهرة والسويس وطريق القاهرة الإسماعيلية.

وافتتح السيد الرئيس تطوير طريق جنيفة من المركز الطبي العالمي إلى قناة السويس لتسهيل الحركة المرورية بطول 104كيلومترات، وتم افتتاح مشروع إنشاء كوبري الجيش المصري بمدخل محافظة السويس بإجماليأطوال 700 متروعرض 24مترا.