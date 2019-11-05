شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع غرامة 650 ألف جنيه لشركة النظافة بالغردقة لسوء الخدمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة توقيع غرامة قيمتها ٦٥٠ ألف جنيه على شركة النظافة بالغردقة، لسوء الخدمة بعدد من الشوارع الجانبية والرئيسية.

كانت الشكاوي قد تعددت من مواطني مدينة الغردقة من سوء خدمة شركة النظافة في الشوارع الجانبية والداخلية بعد أن تحولت لمقالب للقمامة وترك الحاويات دون تفريغ طوال اليوم، وأن الشركة تحصل على أكثر من ٤ مليون جنيه شهريا، وتكتفي بنظافة الشوارع الرئيسية وتتجاهل الأحياء الشعبية والمناطق التي بها مدارس.

ورصدت «المصري اليوم» بالصور ترك عدد من الحاويات بدون تفريغ مما أضطر الأهالي لوضع القمامة بجوار الحاويات وتراكمها.