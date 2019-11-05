شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى مولده.. «الإفتاء»: النبي لم يكن فاحشًا ولا متفحشًا ولا صخابًا في الأسواق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت دار الإفتاء المصرية إنه «في ذكرى مولِدِ النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لا بُدَّ لنا أن نتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم ونهتدي بهديه ونلتزم بسنته، ولنعلم أنه لم يكن فاحشًا ولا متفحشًا ولا صخابًا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح.. وما خُيِّرَ بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثمًا.. فإن كان إثمًا كان أبعد الناس منه».

وأضافت الدار، في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان متسامحًا ولم ينتقم لنفسه أبدًا إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى.

وأشارت الدار إلى أن النبي صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله كان متواضعًا سمحًا حليمًا، ذا رأفَة بالناس يرحمهم وَيَسْعى في قضاءِ حوائجهم، صدق من وصفه فقال: {وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ}.