شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولة أممية: نتعاون مع المؤسسات الحقوقية لترسيخ قواعد العدالة في التعامل مع المهاجرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت سينتيا رادير، مسؤولة حقوق الإنسان بمكتب المفوض السامي لحقوق الانسان، إن منظومة حقوق الإنسان تعمل على تحقيق الرؤية الخاصة بأوضاع المهاجرين بمساندة كل الشركاء، فكل الأطراف تساهم في حماية المهاجرين بالقارة الأفريقية وتحسين أوضاعهم.

Advertisements

وأضافت أن هناك دورًا هامًا للمؤسسات من أجل حماية حقوق الإنسان بالقارة، قائلة: «جميعهم تستطيعون تقديم كل المساهمات والتكاتف لتحقيق الرؤية ونحن نعمل على مساعدة ودعم ومتابعة كل السياسات الخاصة بضمان حياة المهاجرين».

وأكدت رادير، على مدى أهمية التزام الدول بحماية حقوق الإنسان والتأكد من أن المهاجرين لهم الحق في العدالة كغيرهم من البشر، فضلا عن ضرورة رفع الوعي لديهم.

وأبدت مسؤولة حقوق الإنسان بمكتب المفوض السامي لحقوق الانسان، استعدادهم التام للاجتماع مع كل المؤسسات الحقوقية وأصحاب المصالح لترسيخ قواعد العدالة في التعامل مع المهاجرين ومعاونتهم من أجل تنفيذ الأهداف والتأكد أن كل السياسات القومية تسير في محازاة الاتفاقيات العالمية.