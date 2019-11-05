شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يعترض على عدم استكمال تمهيد أحد الطرق: «الكلام بقاله سنة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اعترض الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه مشروعات تنموية في السويس وجنوب سيناء، على عدم استكمال تمهيد لأحد الطرق التي كان من المفترض الانتهاء منها خلال هذا العام. وقاطع السيسي كلمة عاصم الجزار، وزير الإسكان، وقال: «يا كامل (الوزير كامل الوزير)، هو إحنا مش كنا قولنا هنمهد الطريق، في المرحلة الأولى من مصانع السويس حتى نفق المشير محمد على فهمي، مفروض يمتد، الكلام بقاله سنة»، ليرد كامل الوزير: «كان في نزع ملكية، بس حاضر يا فندم، وقرار نزع الملكية طلع من قبل رئيس مجلس الوزراء، وخلال 3 شهور سيكون تم الانتهاء من الأمر».

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