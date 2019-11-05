شكرا لقرائتكم خبر عن المتحف المصرى الكبير.. الحضارة المصرية على مرور العصور التاريخية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - متحف تم تخصيصه لحضارة واحدة ليستقبل 5 ملايين زائر سنويا، إنها الحضارة المصرية القديمة التى ستستقر في متحف مصرى كبير يقترب من أهرامات الجيزة جدا.

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صرح كبير تقع أنظار العالم عليه، يهفوا إليه كل من شغف بحضارتنا القديمة، يضم العديد من القطع الأثرية من مختلف الفترات التاريخية، كما يتضمن 12 جاليرى تحتضن الكثير من القطع الأثرية من مختلف العصور.

كما يعتبر مركز الترميم الذى يضم 19 معملاً بينهم 7 معامل متخصصة فى ترميم الآثار الثقيلة ومقسم طبقًا للمواد الأثرية، فنجد أن لكل خامة معمل، فهناك ما هو مختص بالأخشاب والأحجار والآثار الثقيلة والعضوية وغير العضوية والمشروعات الخاصة، إضافة للمومياوات والبقايا الأثرية، ويوجد معمل للفحوص والتحاليل وتشخيص مظاهر التلف.