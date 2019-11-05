شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: "مخطط التنمية بناء على فكر علمى ومش بنصحى من النوم نقرر نعمل مشروع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن مخطط التنمية الشاملة فى مصر وما يتم تنفيذه فى الدولة يتم بناء على فكر وتوجهات عملية قائلا: "إحنا مش بنصحى من النوم نقرر نعمل مشروع".

وأضاف مصطفى مدبولى خلال كلمته فى احتفالية عدد من المشروعات القومية فى السويس وجنوب السويس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مخطط التنمية الشاملة داخل الدولة المصرية استمر لمدة 3 سنوات بداية من عام 2009 وانتهى بشكل كامل فى شهر أبريل من عام 2012 وتم تنفيذه من قبل علماء مصر فى مختلف المجالات".

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح عدد من المشروعات التنموية، فى نطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء، وذلك فى إطار توجهات الدولة نحو افتتاح عدد من المشاريع الفترة المقبلة.وشهدت الدولة المصرية خلال الخمس سنوات الأخيرة، اهتمامًا كبيرًا فى كافة القطاعات، واستطاع الرئيس السيسى أن يدعم عدد من المشروعات القومية، لتخرج فى وقت قياسى، وبمعدلات غير مسبوقة، وذلك حتى يستفيد منها الاقتصاد القومى، وتساهم فى تحسين أحوال المواطنين.