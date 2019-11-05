شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يوجه بوضع القوات اللازمة لتأمين طريق "شرم الشيخ الجديد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، القوات المسلحة ووزارة الداخلية بوضع القوات اللازمة باستلام وتأمين طريق شرم الشيخ الجديدحتى يتثنى استخدامه بشكل كامل. وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، 239 عمارة بمنطقة الطور- أبو زنيمة – نويبع، عبر فيديو كونفرانس. Advertisements كما افتتح الرئيس السيسي تطوير وصلة "أم قمر" بطول 37 كيلو متر، وافتتح تطوير طريق جنيفة من المركز الطبى العالمي إلى قناة السويس، ومحطتى تحلية مياه البحر بالعين السخنة، وكوبرى الجيش المصري بالموشى فى السويس، كما افتتح طريق خدمة المحاجر من نفق المشير حتى طريق السويس الزعفرانة، وطريق الجدي بطول 76 كم، وطريق النفق شرم الشيخ بطول 342 كم.

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