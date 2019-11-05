شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: الاكتتاب لشركة أرامكو مستمر حتى 26 نوفمبر للمستثمرين الأفراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر أن فترة الاكتتاب لشركة أرامكو بالنسبة للمستثمرين الأفراد سوف تنتهى فى 26 نوفمبر، بينما سوف تنتهى للمؤسسات فى 4 ديسمبر. وأضافت أن الحكومة السعودية ستخضع لقيد مدته عام لبيع أسهم إضافية من أرامكو بعد الطرح.

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