شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يوجه بسرعة البدء فى إقامة مدينة السويس الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بسرعة البدء فى تنفيذ مدينة السويس الجديدة، وذلك ردا على حديث وزير الإسكان الذى أعلن البدء فى تنفيذ المدينة بداية من شهر يوليو المقبل، مع بدء العام المالى الجديد وفق موازنة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد انتهاء أعمال المخططات.

وقال الرئيس السيسى لوزير الإسكان: "هو احنا بناخد فلوس المدن الجديدة من الموازنة العامة؟"، ليؤكد وزير الإسكان أن هيئة المجتمعات العمرانية لها موازنة خاصة تنفق منها.. وموازنة المجتمعات العمرانية من العام الجديد مخصص فيها تنفيذ مدينة السويس الجديدة"، ليقاطعه الرئيس السيسى: "كده هنكون متأخرين.. ولو بدأنا فى شهر يوليو المقبل.. هنأخد سنتين لحد 2020 حتى يتم الانتهاء من المرحلة الأولى".