شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية لمكافحة الفساد: القيادة السياسية تدعم الرقابة الإدارية بصورة غير مسبوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء هشام زعلوك رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إن الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد كيان مستحدث بالرقابة الإدارية يضم كليتين ومركز لمكافحة الفساد يهدف لترسيخ منع الفساد.

وأضاف زعلوك خلال كلمته بندوة " نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية المؤسسية بمخاطر الفساد المنعقدة الآن بالقاعة الكبرى فى جامعة القاهرة، أن هيئة الرقابة الإدارية ليس بمعزل عن أجهزة الدولة ولكنها جزء أساسى تعمل فى الكشف عن الجرائم التى ترتكب من الموظف العام وهى جهاز رقابة مستقل يتبع رئيس الجمهورية مباشرة.

وتابع اللواء هشام زعلوك، أن السبب الرئيسى بنجاح الرقابة الإدارية تمثل فى الدعم غير المسبوق للقيادة السياسية والرئيس السيسى لا يتهاون فى أى وقائع فساد وذلك لم يكن موجود فى العهود السابقة وما يجعل دورها ملموس أنها تلقى دعم مباشر.

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واستطرد: مصر وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة ومكافحة الفساد عربيا وأفريقيا، ولدينا التزامات دولية فى هذا المجال وترتب على ذلك ضرورة ترسيخ المواد العلمية التى تساعد على مكافحة الفساد ولدينا 7 أجهزة رئيسية.

وأردف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن هيئة الرقابة الإدارية استحدثت مجموعة من الأمور جعلتها متواجدة وتعمل فى اختصاصات جرائم المال العام المتعلقة بالوظيفة العامة.