شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: إنشاء مليون وحدة سكنية وتخصيص 18% منها بإقليم قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض وزير الإسكان عددا من المشروعات القومية الكبرى التى نفذتها الدولة المصرية فى إقليم السويس وجنوب سيناء، موضحا أن الدولة وضعت خطة إنشاء مليون وحدة سكنية 18% منها بإقليم قناة السويس.

وأضاف وزير الإسكان خلال كلمته فى احتفالية افتتاح عدد من المشروعات القومية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 3700 وحدة إسكان اجتماعى بمدن الطور وأبو زنيمة ونويبع، مشيرا إلى أن طرق النفق – شرم الشيخ بلغت تكلفته 5.6 مليار جنيه.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، افتتاح عدد من المشروعات التنموية، فى نطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء، وذلك فى إطار توجهات الدولة نحو افتتاح عدد من المشاريع الفترة المقبلة.

يشار إلى أن الدولة المصرية شهدت خلال الخمس سنوات الأخيرة، اهتمامًا كبيرًا فى كافة القطاعات، واستطاع الرئيس السيسى أن يدعم عددا من المشروعات القومية، لتخرج فى وقت قياسى.