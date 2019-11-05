شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى للمصريين: الدولة تبنى بالإرادة مع وجود الأمن والاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الخطة القومية للطرق والمجتمعات العمرانية كانت موجودة فى الدولة المصرية، قائلا: "دى خطة موجودة فى الدولة المصرية قبل ما نيجى.. الفكرة كلها إننا بنعملها.. الفكرة فى الإرادة مش التوجيه.. اللى قبل مننا عملوا شغل كتير وعملوا تخطيط كويس.. ولكن الأمور كانت محتاجة تتنفذ".

وتابع الرئيس السيسى خلال المشاركة فى افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى فى السويس وجنوب سيناء: "دى دولة كانت بتشتغل ومخططة ومنظمة.. وإحنا قدرنا ناخد جزء ونطوره.. حتى المدن الجديدة".

وأوضح الرئيس السيسى: أن الدول لديها أجهزة تخطط لها من أجل البناء، والفكرة فى الفرصة.. والفرصة موجودة للمصريين ولكن الإرادة تصطدم بعدم الاستقرار.. متابعا، طول ما الأمور مستقرة نقدر نعمل اللى انت شيفينه ده.. وعشرات المرات.. النهادرة بيتقال إن مصر تقدمت 90 مركز فى الطرق.. هنتقدم أكثر مش بس فى الطرق.. فى التعليم والصحة والحوكمة ومكافحة الفساد.. جزء كبير من الموضوع ده إن مكنشى كله مرتبط بالاستقرار.. الاستقرار والأمن وفيه نوايا طيبة.. تقدر تترجم لعمل والدولة تتقدم ويكون لها فرصة وسط الأمم".