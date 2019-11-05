شكرا لقرائتكم خبر عن رائد نقل وزراعة الأعضاء الحية.. 75 عاما على رحيل الطبيب الفرنسى ألكسى كاريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم الثلاثاء ذكرى رحيل الطبيب الفرنسى ألكسى كاريل، الحاصل على جائزة نوبل فى الطب عام 1912.

الخليج 365 ينشر 10 معلومات عن كارل فى ذكرى رحيله كما يلى:

1_ولد ألكسى كاريل فى 28 يونيو 1873 فى مدينة ليون الفرنسية.

2_طور كاريل أساليب جديدة لخياطة الأوعية الدموية.

3_يعتبر كاريل رائدًا فى نقل وزراعة الأعضاء الحيّة وفى جراحة الصدر.

4_كان كاريل أيضًا عضوًا فى عديد من المؤسسات التعليمية فى عدد من الدول

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5_حصل على الدكتوراه الفخرية من عدد من الجامعات مثل جامعة الملكة فى أيرلندا وجامعة كلومبيا بنيويورك.

6_تعاون كاريل مع الطبيب الأمريكى تشارلز كثرى فى أبحاث تتعلق بخياطة الأوعية الدموية ونقلها، ونقل الأعضاء الحية، بما فيها الرأس.

7_حصل ألكسى كاريل على جائزة نوبل فى الطب عام 1912.

8_ومن أشهر كتبه كتاب (الإنسان.. ذلك المجهول)، الذى يضم تجاربه عن الإنسان والحياة

9_من أشهر أقواله:"لست فيلسوفًا، ولكننى رجل علم فقط، قضيت الشطر الأكبر من حياتى فى المعمل أدرس الكائنات الحية، والشطر الباقى فى العالم الفسيح أراقب بنى الإنسان، واحاول أن أفهمهم, ومع ذلك فإننى لا أدعى أننى أعالج أمورًا خارج نطاق حقل الملاحظة العلمية".

10_بعد الحرب العالمية الثانية، وتحرير المناطق الفرنسية التى كانت تحت الاحتلال الألمانى، تم اتهامه بالخيانة والتعاون مع العدو لكنه مات قبل المحاكمة فى مثل هذا اليوم 5 نوفمبر 1944.