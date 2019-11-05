الرئيس السيسى يفتتح مصنع الرخام والجرانيت بالجفجافة عبر الفيديو كونفرانس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء مصنع الرخام والجرانيت بالجفجافة عبر الفيديو كونفرانس. Advertisements ووجه الرئيس السيسى خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية فى السويس وجنوب سيناء، بإقامة نظم ميكنة متكاملة بغرفة التحكم فى جميع المجمعات الصناعية الجديدة. واستفسر الرئيس عن التشوينات الموجودة داخل المصنع، قائلا: " قولنا ان مجمعات الرخام وأى منتجات تطلع تبقى ليها نظم ميكنة كاملة تبقى موجودة فى غرفة التحكم يوم بيوم بالمتر ايه اللى دخل المخازن سواء المخازن الرئيسية، وأنا بقول الكلام ده لو احنا عاوزين فى مصر نتحرك فى ان احنا نعمل حوكمة حقيقية ونجابه اى فساد يمكن يبقى متحقق مفيش قدامنا غير الميكنة ونظم المعلومات اللى تحييد اى خطأ مقصود أو غير مقصود".

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