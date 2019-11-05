نائب محافظ القاهرة: إزالة 111 مدبغة ونقل سكان أكشاك أبو السعود للأسمرات

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وأشار فؤاد إلى أن هناك بعض المعوقات التى تقابلهم أثناء الحصر ومنها عناوين البطاقات الشخصية، وشهادات الميلاد وتقوم وزارة الداخلية بإجراءات البحث والتحريات اللازمة للتأكد من إقامة تلك الأسر بالفعل.
وأكد أنه تم إنهاء إجراءات تسكين عدد من الأسر التى كانت مقيمة بمركز شباب عين الصيرة وباقى 8 أسر منهم 6 أسر مستحقة وجار العمل على تسكينهم وأسرتين سيتم التعامل معهم ومراعاة للحالة الإنسانية لهما.
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