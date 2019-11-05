شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تعلن انطلاق المنتدى الـ 5 لتحلية مياه البحر بالطاقة النووية ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المنتدى العربى الخامس حول آفاق توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بالطاقة النووية الذى يعقد بالقاهرة فى الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر المقبل يأتى تنفيذا لقرار المؤتمر العام للهيئة العربية للطاقة الذرية والمجلس الوزاري العربي للكهرباء بدورية انعقاد المنتدى العربي حول آفاق توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بالطاقة النووية كل عامين، حيث عقدت الدورة السابقة (الرابعة) للمنتدى بالأردن عام 2017.

وأضاف وزير الكهرباء، خلال أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات المجلس الوزارى العربى للكهرباء فى دورته الـ 13 بصفته رئيس المكتب التنفيذي للوزراء، والذى عقد بمقر جامعة الدول العربية اليوم، أن الهيئة العربية للطاقة الذرية تقوم بالتنسيق مع أمانة المجلس العربى لوزراء الكهرباء لتحديث التقرير الذى يتم إعداده بشكل دورى حول أنشطة الدول العربية فيما يتعلق باستخدام التقنيات النووية لإنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر.

وقال الوزير، إنه انطلاقاً من الأهمية الاستراتيجية للجوء إلى الطاقة النووية كمصدر لتوليد الكهرباء وتحلية المياه بالنسبة للدول العربية وضرورة وضع خطط مؤسسية متوسطة وطويلة المدى وعقد المؤتمر العربى الـ 14 للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مصر خلال الفترة من 16 إلى 20 ديسمبر 2018 فصدر عنه عدة توصيات ولعل من أهمها تشجيع المؤسسات البحثية في الدول العربية لإجراء مشاريع بحثية مشتركة في مجال التطبيقات السلمية للطاقة الذرية .

Advertisements

وأضاف أن هناك الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة وقواعد تشغيل الشبكات العربية، مشيرا إلى أنه تتويجا للجهود التي بذلت فقد باركت القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها العادية الرابعة (الجمهورية اللبنانية يناير 2019) الجهود التي يقوم بها المجلس الوزاري العربي للكهرباء لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، ورحبت بتوقيع الدول الأعضاء على مذكرة التفاهم ودعتهم لتنفيذ ما جاء بها .

وأضاف أن الفترة الممتدة بين الدورتين قد شهدت عقد عدة اجتماعات لمتابعة موضوع السوق العربية المشتركة للكهرباء والأطر المؤسسية والتشريعية اللازمة، وتوجه بالشكر إلى البنك الدولى لمساهمته فى تطوير وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء، كما وجه الشكر للصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى على مجهوداته المستمرة لتعزيز مشروعات الربط الكهربائي العربي، ومساهماته في تغطية نفقات الخدمات الاستشارية لإعداد قواعد تشغيل الشبكات العربية وتمويل دراسة جدوى بدائل إنشاء المركز التنسيقى الإقليمى للسوق والدعم الذى قدمه لتنظيم المؤتمر الإقليمى الأول لتفعيل تجارة الطاقة فى المنطقة العربية المقرر عقده غدا وبعد غد بالقاهرة .

وأشار إلى أنه سيعرض خلال الاجتماعات النسخة المحدثة من الخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030، والتي تأتي بعد اعتماد الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030 وفقاً لقرار المكتب التنفيذى للمجلس الوزارى العربى فى دورته الـ34 (القاهرة 22 نوفمبر 2018)، وكذلك بعد اعتمادها من القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية بلبنان يناير 2019، وقال "ننتظر موافقة المجلس عليها ومن ثم إلحاقها بالإستراتيجية".