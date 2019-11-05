شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تعقد اختبارات المرشحين لبرامج إعداد القيادات الوسطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى قطاع التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى، المقابلات الشخصية للمجموعة الثانية لاختيار المرشحين لبرامج إعداد القيادات الوسطى من مهندسى الوزارة لقطاعاتها المختلفة، بحضور لجنة متخصصة من خبراء الوزارة والمعهد القومى للإدارة.

وشمل التقييم قياس مهارات اللغة والحاسب الآلى والجدارات السلوكية والمعلومات الفنية المتخصصة وكذلك المالية والقانونية وذلك بإستخدام نموذج الكترونى على الحاسب الآلى.

وكانت وزارة الرى قد احتفلت الاسبوع الماضى بختام البرنامج التدريبى للقيادات الإدارية الشابة بالوزارة، واستهدف 30 متدرب من مختلف أجهزة الوزارة وقد تضمن البرنامج التدريبي الموضوعات ذات الصلة ببناء قدرات القيادات الشابة والتى شملت مجالات " الشئون المالية والإدارية بالوزارة : آفاق وتحديات - الإدارة والقيادة والتخطيط الإستراتيجى- القوانين الحاكمة وإدارة الموارد البشرية - تنمية المهارات الشخصية وإدارة الأزمات- آليات إتخاذ القرار".

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وشملت فعاليات البرنامج 5 أبحاث ذات صلة بالتحديات الفنية والإدارية التى تواجه الوزارة ومقترحات للحلول الممكنة