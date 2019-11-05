أخبار مصر

الرى تعقد اختبارات المرشحين لبرامج إعداد القيادات الوسطى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تعقد اختبارات المرشحين لبرامج إعداد القيادات الوسطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى قطاع التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى، المقابلات الشخصية للمجموعة الثانية لاختيار المرشحين لبرامج إعداد القيادات الوسطى من مهندسى الوزارة لقطاعاتها المختلفة، بحضور لجنة متخصصة من خبراء الوزارة والمعهد القومى للإدارة.

وشمل التقييم  قياس مهارات اللغة والحاسب الآلى والجدارات السلوكية والمعلومات الفنية المتخصصة وكذلك المالية والقانونية وذلك بإستخدام نموذج الكترونى على الحاسب الآلى.

وكانت وزارة الرى قد احتفلت الاسبوع الماضى بختام البرنامج التدريبى للقيادات الإدارية الشابة بالوزارة، واستهدف 30 متدرب من مختلف أجهزة الوزارة وقد تضمن البرنامج التدريبي الموضوعات ذات الصلة ببناء قدرات القيادات الشابة والتى شملت مجالات " الشئون المالية والإدارية بالوزارة : آفاق وتحديات - الإدارة والقيادة والتخطيط الإستراتيجى- القوانين الحاكمة وإدارة الموارد البشرية - تنمية المهارات الشخصية وإدارة الأزمات- آليات إتخاذ القرار".

Advertisements

وشملت فعاليات البرنامج 5 أبحاث ذات صلة بالتحديات الفنية والإدارية التى تواجه الوزارة ومقترحات للحلول الممكنة

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرى تعقد اختبارات المرشحين لبرامج إعداد القيادات الوسطى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا