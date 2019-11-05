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جهاز المشروعات الصغيرة يحقق حلم محمد ويدعمه فى فتح سوبر ماركت بـ6 أكتوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كأغلب المناطق الآن، أصبح وجود سوبر ماركت فى كل شارع إحدى الخدمات الأساسية، وأصبح كثيرون يبحثون عن طريقة لتنفيذ ذلك المشروع، ولكن بشكل احترافى جديد، يشبه فى طريقه عمله المحال التجارية الكبيرة.

استطاع "محمد محمود"، تحويل حلمه إلى حقيقة، من خلال جهاز دعم وتنمية المشروعات الصغير، والذى حصل منه على قرض مادى استطاع به أن يفتح سوبر ماركت به كافة السلع الغذائية فى إحدى أحياء مدينة 6 أكتوبر.

التقرير التالى يبين كيف استطاع محمد تحويل حلمه إلى حقيقة، والحصول على أكثر من قرض من جهاز تنمية ودعم المشروعات الصغيرة لإنجاح مشروعه.

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